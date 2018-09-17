Otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi karşı tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriyeli Ahmet Elsabi'ye, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Suriyeli Elsabi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipler Ahmet Elsabi'ye çarparak daha sonra olay yerinden kaçan otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.