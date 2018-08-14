Otomobil yayaya çarpıştı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 01 B 9292 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı adliye binası karşı tarafında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Şükrü Kaya’ya çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Mehmet Şükrü Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında otomobilde bulunan ve kazanın etkisiyle paniğe kapılan sürücünün yakınlarına ise yine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.