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16 Nisan 2017 07:51

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Adıyaman’da, otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya hayatını kaybetti.

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

16 Nisan 2017 07:51


Edinilen bilgiye göre, Samsat ilçesinde hasta olan bir yakınını Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmeye çalışan Mehmet Sait Ö., idaresindeki 02 BC 226 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Sedat Turgut’a, (18) çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Sedat Turgut, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sedat Turgut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet Sait Ö., gözaltına alınırken Sedat Turgut’un cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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