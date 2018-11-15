Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat A., idaresindeki 02 DC 052 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafında geçmek isteyen Abuzer Gözükara'ya (72), çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Gözükara, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.