Otomobilde tabancalar ve tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi üst tarafında bulunan Türmüz Tepesi yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 adet tabanca ile 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken otomobilde bulunan K.B., ile M.D., isimli iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.