Otomobilden 5 bin 660 paket kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Kuyulu mevkiinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği H.A. idaresindeki otomobili durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayarak kaçmaya devam eden otomobil, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karakol yakınlarında yol kesilerek durduruldu. Otomobilin motor kısmında, yakıt deposunda, bagajında, tampon kısımlarında ve birçok yerinden kaçak sigaralar çıktı. Ele geçirilen toplam 5 bin 660 paket kaçak sigara muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili olarak otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.