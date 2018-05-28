Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Valiliği yan tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan S.K., isimli kız çocuğuna çarptı. Ayağından hafif şekilde yaralanan kız çocuğu için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla kız çocuğuna çarpan sürücü otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşırken, S.K., ise 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.K’nin ayağından hafif şekilde yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.