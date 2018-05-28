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28 Mayıs 2018 17:10

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

28 Mayıs 2018 17:10


Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Valiliği yan tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan S.K., isimli kız çocuğuna çarptı. Ayağından hafif şekilde yaralanan kız çocuğu için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla kız çocuğuna çarpan sürücü otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşırken, S.K., ise 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.K’nin ayağından hafif şekilde yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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