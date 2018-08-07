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07 Ağustos 2018 15:02

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

07 Ağustos 2018 15:02


Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Suvarlı istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 27 RL 676 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeliha Yıldız’a (88) çarptı. Yaşanan kazada yaşlı kadın Zeynep Yıldız yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeliha Yıldız yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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