Otomobilin içine düştüğü çukur tahta ile kapatıldı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde enerji nakil hatlarını yeraltına çeken elektrik dağıtım şirketi Akedaş’ın açtığı çukur kapatılmayınca bir otomobil çukura düşmüştü. Vatandaşların yardımı ile çukurdan çıkartılan otomobil sahibi elektrik dağıtım firması yetkililerine çukurun kapatılmaması nedeniyle tepki göstermişti. Çukurun bulunduğu yerde kablolar gelişi güzel bırakılmıştı.

Vatandaşların firmaya tepki göstermesi üzerine firma yetkilileri soruna çukurun üzerini tahta ile kapatmakta buldu. Kabloların açıkta bırakıldığı çukurun üzerini tahtalar ile kapatan firmaya vatandaşlar yine tepki gösterdi.

Alınan önlemin yeterli olmadığına işaret eden vatandaşlar, kalıcı çözümler bulunması gerektiğine işaret etti.