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29 Mayıs 2018 14:09

Otomobilin motor kısmında kedi arandı

Adıyaman’da itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında kedi aradı.

Otomobilin motor kısmında kedi arandı

29 Mayıs 2018 14:09


Adıyaman’da 02 HK 009 plakalı park halindeki otomobilinin motor kısmında kedi sesi geldiğini fark eden M.S.G., isimli bayan, kendinin girdiği yerden çıkması için hem otomobilin motor kısmına su döktü hem de otomobilin altına kasaptan getirdiği eti attı. Yaptığı bütün çabalara rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan M.S.G., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında dakikalarca kedi aradı. İtfaiye ekiplerince yapılan aramalarda kediye rastlanılmadı. Kedinin saklandığı yerden çıkmış olabileceğini ifade eden ekipler kediyi aramaktan vazgeçti.




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