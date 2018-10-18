Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı

Adıyaman'da, park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Gülbeyaz Konutları yakınlarında Kader Bulut'a, ait park halindeki otomobilin motor kısmında kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kedi girdiği yerden çıkarılarak serbest bırakıldı.