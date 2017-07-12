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12 Temmuz 2017 12:38

Otomobille akülü engelli aracı çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobille akülü engelli aracının çarpışması sonucu yaşanan kazada engelli vatandaş yaralandı.

Otomobille akülü engelli aracı çarpıştı: 1 yaralı

12 Temmuz 2017 12:38


Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yalçın idaresindeki 02 BF 936 plakalı otomobil, Hacı Karabulut idaresindeki akülü engelli aracıyla Gölbaşı Caddesi eski DSİ kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle engelli Hacı Karabulut yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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