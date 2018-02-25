Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 17:40

Otomobille çarpıştıktan sonra dereye uçtu: 5 yaralı

Adıyaman’da, seyir halindeki bir otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce yükseklikten dereye uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Otomobille çarpıştıktan sonra dereye uçtu: 5 yaralı

25 Şubat 2018 17:40


Edinilen bilgiye göre, İbrahim Mutlu idaresindeki 63 YB 068 plakalı otomobil ile Enver Doğan idaresindeki 02 AD 954 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi ilerisinde bulunan Bin Evler mevkiinde çarpıştı. Her iki otomobilin çarpışması sonrası İbrahim Mutlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Otomobilin dereye uçması sonucu otomobilde bulunan sürücü İbrahim Mutlu, Gülay Sinan, Şeyho Gezer, Hüsna Mutlu ile Şeyho Sinan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gülay Sinan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç