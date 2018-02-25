Otomobille çarpıştıktan sonra dereye uçtu: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Mutlu idaresindeki 63 YB 068 plakalı otomobil ile Enver Doğan idaresindeki 02 AD 954 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi ilerisinde bulunan Bin Evler mevkiinde çarpıştı. Her iki otomobilin çarpışması sonrası İbrahim Mutlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Otomobilin dereye uçması sonucu otomobilde bulunan sürücü İbrahim Mutlu, Gülay Sinan, Şeyho Gezer, Hüsna Mutlu ile Şeyho Sinan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gülay Sinan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.