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10 Temmuz 2018 13:11

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

10 Temmuz 2018 13:11


Edinilen bilgilere göre, Aburrahman Uygun idaresindeki 27 NM 821 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 AV 2720 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Koşu Parkı civarında çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uygun yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uygun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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