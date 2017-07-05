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05 Temmuz 2017 18:24

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

05 Temmuz 2017 18:24


Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FA 203 plakalı otomobille Ali E., idaresindeki plakasız motosiklet Karapınar Caddesi, Trafo Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ali E., ile motosiklette bulunan Yılmaz E., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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