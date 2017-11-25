Öz: “Kadına şiddete karşı buradayım”

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, şiddete maruz kalmanın fiziksel, ruhsal ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlara yol açtığını belirterek, annelerine uygulanan şiddete tanık olan çocukların da ruh sağlığı bozulduğuna dikkat çekti.

Erdoğan Öz açıklamasında, şiddete tanık olan çocuklarında şiddet uygulayıcıları haline geldiğini belirterek, “Şiddete uğramak kadınlarda birçok ruhsal hastalığın oluşumunu tetiklemektedir. Panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve korkular başta olmak üzere kaygı bozuklukları ve depresyon gibi toplumda sık görülen bazı ruhsal hastalıklar kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddeti azaltmak için, yürütülen mücadele programlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına görev düşmekle beraber, şüphesiz sağlık hizmetlerinin bu mücadele programında payı büyük olacaktır. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hem sağlık çalışanlarına hem de halka yönelik eğitim faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Öz açıklamasının devamında, “Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında obezite danışmanlığı, kanserde erken teşhis amacıyla tarama programları yapılmakta, Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık Programı ile erken yaşta evlilikleri azaltmak, modern aile planlaması yöntemleri kullanımını artırmak, istenmeyen gebelikler, isteyerek gerçekleşen düşükler ve anne ölümlerini azaltmak ve sağlık alanında kadının statüsünü yükseltmek amaçlanmaktadır. Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerde sürekli bir iyileşme görülmekle birlikte arzu edilen noktada olmadığı açıktır. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların pek çok konuyla bağlantısı nedeniyle konunun bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hareket etmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde ‘Kadına şiddete karşı buradayım’ diyoruz ve kadına şiddetin son bulduğu bir toplum temenni ediyoruz” diye konuştu.