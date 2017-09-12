Öz: "Sağlık hizmetleri aksamadan devam edecek"

Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Halk Sağlığı Kurumunun ‘Genel Müdürlük’ seviyesine dönüştürülmesi ile ilgili Adıyaman Kamu Hastaneler Genel Sekreteri Erdoğan Öz açıklamada bulundu.

Yeni yapılanma ile illerde verilen sağlık hizmetlerinin niteliği ve niceliği açısından herhangi bir değişiklik olmayacağını kaydeden Erdoğan Öz, “İllerde Genel Sekreterlikler 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri sunumunu yöneten ve yönlendiren kurumlardı. Bunlar Genel Müdürlüğe bağlı olarak yine sağlık hizmetleri aksamadan devam edecek. Sağlık hizmetinin aksayacağı yönünde bir endişeye vatandaşlarımız kapılmasınlar. Artık eskisinden de daha iyi olacak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında devam edecek. Genel Sekreterliğimiz son 3 yıla yakın zamandır ciddi atılımlar yaptı. Genel Sekreterliğimiz 2016 yılında ve 2017 yılının şuan ki tarihine kadar finansal risk analizi bakımından Türkiye birincisi durumundadır. Bunun için Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Ayrıca Genel Sekreterliğimiz mali ve tıbbı başarısından dolayı ikinci bir teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Başta Sayın Valimiz, TBMM Başkanvekilimiz, milletvekillerimiz sağlık konusunda her zaman yanımızda oldular ve bizlere yardımcı oldular. Bizlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli yerlere geldik. Şuanda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye’nin tüm illerinden hasta alan bir konuma geldi. Gecen yıl 18 bin hasta il dışından hastanemize geldi. Bundan sonra ki süreçte de sağlık hizmetleri en üst seviyede sunulacak” dedi.

Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini aktaran Öz, “Sağlık alanında ciddi gelişmeler sağlanırken, yüzde 70 oranında sevk oranının azalması ve buna bağlı olarak yatak doluluk oranımızın artması, diğer gelişmelere ek olarak yeni cihazlar hizmet vermeye başladı. Kahta ilçesinde ilk kez MR hizmeti veriliyor. Eskiden 2 kesitli tomografi cihazıyla hizmet verilirken şuan en üst seviye olan 16 kesitli tomografi cihazıyla hizmet veriyoruz. Buna ek olarak Gölbaşı Devlet Hastanesine bilgisayarlı tomografi cihazı hizmete girmiş durumdadır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Adıyaman’da 2 tane MR, 2 tane bilgisayarlı tomografi cihazı, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçesinde 1’er tomografi cihazı ile hizmet verilmektedir” diye konuştu.