Öz ve Kutlu bir araya geldi

Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının yapısının değiştirilmesinin ardından, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevini 3 yıl yürüttükten sonra Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Erdoğan Öz, Başkan F. Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, kurumlar arasındaki sıcak diyalogların Adıyaman’da daha güzel işlerin yapılmasını sağlayacağını dile getirerek, ziyaretinden ötürü İl Sağlık Müdürü Öz’e teşekkür etti.

Sağlık Müdürü Öz ise, ev sahipliğinden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.