(Özel) 56 yıldır kedilerle yaşıyor

Adıyaman'da kedileri ile birlikte yaşayan Veziha İzci, 56 yıldır beslediği kedilerine gözü gibi bakıyor.

Sokaklarda bulduğu kedileri evine alarak 56 yıldır besleyen Veziha İzci, baktığı kediler sayesinde hayata bağlandığını belirtti. Şu an 66 yaşında olan ve 10 yaşından bu yana kedi beslediğini söyleyen İzci, 30'a yakın kediyi beslediğini vurguladı. Çocuklarının evlendikten sonra kendisinden ayrı yaşadığını, eşinin ise hastalıktan dolayı yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybettiğini söyleyen İzci, eşinden kendisine kalan 800 TL maaş ile hem kira ödediğini hem kedilere mama aldığını hem de kendi geçimini sağlamaya çalıştığını, kedilerini asla bırakmayacağını ifade etti.

Veziha İzci, “10 yaşında bir köpeğim vardı ondan beri seviyorum hayvanları. Kedileri sevdim, köpekleri sevdim. Hepsini topladım sokaklardan. Bakıyorum, seviyorum, kendimi aç bırakıyorum, ama yine hayvanlarıma bakıyorum. Ben hayvanları çok seviyorum ölsem de hayvanlarımı bırakamam, kim ne derse desin, isterse onlar için çadır kurarım. Ben tek kedilerim ile yaşıyorum kimsem yok. Ben 66 yaşındayım 10 yaşından beri bakıyorum hayvanları çok seviyorum. Baksınlar eğer vicdanları varsa bakarlar, dini imanı varsa bakarlar her şey vicdan, vicdan olmazsa yaşayamazsın. Allah seni de sevmez. Ben Allah rızası için bakıyorum. Varım yokum dostum, çocuklarım hepsi kedilerim. Ben sokakta kalırım, çadır kurarım, aç kalırım, susuz kalırım, asla kedilerimi kimseye vermem. Ben onlarla beraber yaşadım onlarla beraber de ölürüm” diye konuştu.