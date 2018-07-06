Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesinde gebe okulu açıldı

Hastane içerisinde özel olarak dizayn edilen gebe okulunun açılış törenine Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu, Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadık Eryılmaz, Adıyaman Park Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Adıyaman İl Sağlık Müdür Yardımcısı Nurettin Karakayalı, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Fuat Haras, hastane doktorları ve çalışanları katıldı. Anne adaylarının çok iyi istifade edeceğini belirten Adıyaman Park Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi olarak hasta ve hasta yakınlarına en iyi hizmeti sunma adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hastanemize yeni cihazların yanı sıra bugünde anne adayı olan hastalarımıza yardımcı olmak, onları en iyi şekilde bilgilendirmek adına gebe okulumuzu açmak için bir araya geldik. Hastalarımıza her Çarşamba günü ders verilecektir. Onların bizlere soracağı konular hakkında bilgiler vereceğiz. Gebelik başlangıcından doğuma kadar olan zaman sürecinde anne adaylarımızın daha bilgili ve rahat bir süreç geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gebe okulumuzun dizayn edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu, “İlimizdeki sağlık kurumlarının hemen hemen yüzde 95’ine yakın bebek dostu sertifikası almış durumdadır. Bizler de yaklaşık 3 yıldır hastanemiz de çocuk sağlığı merkezlerimiz de gebe okullarını açıyoruz. Hastanemizde gebe okulu açılmıştı daha önce bugün gebe okuluyla sınıf atlama durumundayız. Gebeliği tespit edilen burada gebelik süresince yapılması gereken faaliyetler ile ilgili fiziksel aktivitelerine destek oluyoruz. Doğum sürecine normal doğuma uygun olarak eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler sonrası sezaryen doğumlarını düştüğünü görüyoruz. Normal doğum fizyolojik doğumdur, sezeryan tippi müdahaledir. Sezaryana ihtiyaç varsa kişide anormal olan bir şeylerin olduğu demektir. Biz o durumda da profesyonel kişilerin işin içine dahil olmasına gerekirse sezaryan konusunda zamanında müdahale yapılmasından yanayız” diye konuştu.

Gebe okulunun her Çarşamba günü 15:00 ile 17:00 arası Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Op. Dr. Mehmet Gül, Op. Dr. Meral Keski, Op. Dr. Gülşah Selvi Demirtaş, Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Hüseyin Tanrıverdi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Dilay Eken Gedik, Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Hüseyin Göksu, Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Mehmet Adak, Diyetisyen Kudret Güneş, Psikolog Necmettin Gürsoy, Bebek ve Emzirme Hemşiresi Fatma Atalay, Başhemşire Fatma Sitil tarafından eğitimler verilecek.