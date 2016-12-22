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22 Aralık 2016 16:25

Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesinde yenilik

Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesinde yenilik

22 Aralık 2016 16:25

Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi’nde Adıyaman’da yapılmayan Laparoskopik Histerektomi (kapalı rahim alma) ve Laparoskopik Tubal Reanastomoz (kapalı yöntemle tüpleri açma) ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi.
Özel Adıyaman Park Hospital doktorlarından Op. Dr. Mehmet Gül ve Doç. Dr. Ömer Demirtaş’ın birlikte gerçekleştirdikleri ameliyatlar başarıyla sonuçlandı.
Yapılan operasyonla ilgili bir açıklamada bulunan Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Mehmet Gül, “Adıyaman’da yapılmayan Laparoskopik Histerektomi (kapalı rahim alma) ve Laparoskopik Tubal Reanastomoz (kapalı yöntemle tüpleri açma) ameliyatları ve buna benzer ameliyatları hastanemizde başarıyla gerçekleştirmeye başladık. Yapılan bu ameliyatlar süre olarak açık ameliyatlara oranla daha uzun olmasına rağmen daha estetik, hızlı iyileşme ve günlük hayata erken dönme gibi bir çok avantajlara sahiptir. Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunma adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Bu tür ameliyatların deneyimli ekip ve özel ekipman gerektiren ameliyatlar olduğunu Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “ Özel Adıyaman Park Hospital Hastenimizde Mehmet Gül hocamla birlikte iyi bir ekip olma yolunda ilerliyoruz. Hastanemizin imkanları bu tür kapalı cerrahiler açısından yeterli donanıma ve ekibe sahiptir. Bu tür ameliyatlar açık ameliyatlara nazaran hastanede kalış süresini kısaltması, ameliyata bağlı ağrının daha az olması, iyileşme süresinin daha kısa olması gibi avantajlara sahiptir. Bu tür cerrahiler Türkiyede son 5 -10 yıldır giderek yaygınlaşmakta ve yeni hekimler daha donanımlı olarak yetişmektedir. Bizde hastanemizde ekibimiz ile birlikte uygun olan hastalarımıza kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



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