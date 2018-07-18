(Özel) Eşek sütü hem şifa hem de kazanç sağladı

Duvar ustalığını bırakan Katırcıbaşı eşek sütünden ayda yaklaşık 10 bin lira kazanıyor.

Beş çocuk babası olan Adıyamanlı Ramazan Katırcıbaşı’nın oğlu Hüseyin Katırcıbaşı, doğuştan yemek borusu kısa olarak doğdu. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a götürülen Hüseyin Katırcıbaşı, doktorlar tarafından 8 defa ameliyat edildi. Yapılan ameliyatlara rağmen çocuk tam olarak sağlığına kavuşamadı. Eşek sütünün faydalı olduğunu duyan Ramazan Katırcıbaşı 2 eşek aldı. Aldığı eşeği sağıp sütünü de hasta çocuğuna içiren Ramazan Katırcıbaşı, bir süre sonra çocuğunun sağlığına kavuştuğunu fark etti.

Çocuğunun sağlığına kavuşmasıyla hem mahalleden hem de çevre illerden gelen vatandaşlar Ramazan Katırcıbaşı’ndan eşek sütü talep etmeye başladı. Taleplerin artması üzerine Ramazan Katırcıbaşı mesleği olan duvar ustalığını bırakarak eşek sayısını artırdı. Toplam 35 eşek besleyen Ramazan Katırcıbaşı, günlük 10 litre eşek sütü üretimi yaparak müşterilerine satıyor. Sütün litresini 80-100 TL’ye satan Ramazan Katırcıbaşı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi illerden eşek sütü siparişleri aldığını belirtti. Maddi durumu olmayan vatandaşlara da ücretsiz verdiğini belirten Ramazan Katırcıbaşı, aylık ortalama 10 bin TL gelirinin olduğunu söyledi.

Ramazan Katırcıbaşı, “Çocuğun doğuştan yemek borusu kısaydı. Bunu sürekli hastaneye götürüp getiriyorduk. Çabuk hastalanıyordu, çabuk enfeksiyon kapıyordu. Yaşlı bir amca bir gün gelip dedi ki buna eşek sütü ver. Bizde ondan sonra verdik, ak ciğerinde olan balgamı söktü, bağırsaklarında sürekli enfeksiyon vardı oda gitti. Yemek borusu düzeldi, yemesinde de içmesinde de baya bir düzelme oldu. Daha sonra Malatya’dan kanser hastası bir kadın geldi, oda 3 ay kullandı. Gidip hastanede sonuçlarını yaptı, testlerine baktı ki temiz çıktı. Ondan sonra komşular geldi, dışarıdan gelenler oldu. Talep çok olunca bende olan işimi bırakıp bu işe başladım. Daha önceden duvar işi yapıyordum. Tamamen bırakıp bu işe girdim. Akciğer hastasına, bağırsak kanserine, KOAH hastasına, kemik erimesine, yani hemen hemen her şeye iyi geliyor, yalnız yan etkisi kesinlikle yok. Sütü sağdığımız zaman köpüklü oluyor. Bayanlar gelip o köpüğü yüzüne sürüyor, o kırışıklıkları gideriyor. Şu anda 35 tane eşeğimiz var. Günde 10 litre falan süt alıyoruz. Fiyatı 80 ile 100 arası. Baya bir güzel talep var, yetiştiremiyoruz yani. Aylık gelir tahminen 10 bin TL civarında” dedi.

Hasta kızı için eşek sütü alan İsmail Yıldız ise "Kızım rahatsızlandı, yemek falan yemedi, soğuk aldı, iştahtan falan düştü. Baktık komşu çocukları içiyor, koşuyorlar, gülüyorlar ama bizimki geride. Biz de verdik, 3 gün sonra baktık bizim çocuk da komşuların çocuğu gibi oldu. Görüyorsunuz turp gibi. İyi çok şükür yani millete tavsiye ediyoruz” diye konuştu.