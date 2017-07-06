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06 Temmuz 2017 10:29

(Özel haber) İtfaiye bu kez yangını değil sporcuları soğuttu

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri bu kez yangın söndürmeye değil, sıcaktan bunalan sporcuları soğutmaya gitti.

(Özel haber) İtfaiye bu kez yangını değil sporcuları soğuttu

06 Temmuz 2017 10:29


Adıyaman’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli çareler arıyor. Adıyaman Belediyesinin Yaz Spor Okulları kursuna katılan sporcular için belediye yetkilileri farklı bir serinleme yöntemi buldu.


Belediye yetkilileri, güneşin altında futbol sahasında terleyen ve sıcaktan bunalan sporcu adaylarını itfaiye aracıyla serinletiyor. Futbol sahasının kenarından sahaya doğru su sıkıyor. Görsel bir şölene dönüşen ve gökkuşağının çıktığı su şöleninde sıcaktan bunalan sporcular serinliyor. Öğrenciler antrenman arasında gerçekleşen bu su şöleniyle hem eğleniyor hem de serinliyor.


Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun talimatıyla başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sporcular, Başkan Kutlu’ya teşekkürlerini iletiyor.


Adıyaman Belediyespor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım, 12 Haziran’da başlayan Yaz Spor Okullarına büyük bir ilginin olduğunu belirtti.


Mehmet Yıldırım, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun sportif faaliyetleri izlemeye geldiğinde bu fikrin ortaya çıktığını ifade ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Hüsrev Kutlu kursumuza geldiğinde havaların çok sıcak olduğunu ve sporcuların sıcaktan etkileneceğini söyleyerek bu fikir ortaya çıktı. Adıyaman’da 45-50 derece sıcaklık oluyor. İtfaiye aracı ile çocuklarımızı eğitim saatleri arasında sulayarak serinletmeye çalıştık. Biz buradan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada çocuklar hem serinliyor hem de bir oyun havasıyla çocuklar eğleniyor” dedi.




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