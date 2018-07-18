Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 09:41

(Özel) İnşaat demirleri ok gibi fırladı

Adıyaman’da tonlarca demir çubuğun yüklü olduğu seyir halindeki tırın şoförü, önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullanınca demirler ok gibi fırladı.

(Özel) İnşaat demirleri ok gibi fırladı

18 Temmuz 2018 09:41


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’dan Kahta istikametine gitmekte olan ve kasasında tonlarca inşaat demiri bulunan 63 TK 350 plakalı tırın önüne Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı yakınlarında bir araç çıktı. Tır şoförü, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullandı. Acil fren sisteminin devreye girmesiyle tır olduğu yerde dururken,kasada bulunan inşaat demirleri ise tırın ön kısmından yola ok gibi fırladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırın kabin kısmında maddi hasar meydana geldi. Yola düşen demirler olay yerine gelen vinç yardımıyla yeniden tıra yüklendi. Demirlerin tıra yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç