(Özel) Kurbağa adamlar su altındaki suçları aydınlatıyor

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da, su altı arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar suya atılan suç unsurları, boğulma vakaları, kayıplar gibi su altında her türlü suçun önlemesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıyor.

Boğulma vakalarının yanı sıra su altında da olay yeri incelemelerinde bulunan Kurbağa Adamlar, 2013 yılından bu yana sorumlu oldukları illerde 65 boğulma vakası, 3 adet suç aleti, 3 adet araç çıkartma ve 45 defa da devlet büyüklerini koruma gibi görevlerde yer aldı. Kurbağa adamlar aynı zamanda barajda mahsur kalan 5 kişiyi de boğulmaktan son anda kurtardı.

Gece gündüz demeden 24 saat vardiyalı çalışan Kurbağa Adamlar, kendilerine ihbar düştüğü esnada olay yerine ulaşmak için en kısa yolu tercih ederek araçla ya da tekneyle olay yerine intikal ediyor. Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hem emniyet teşkilatında hem de vatandaşların gönlünde taht kuran Kurbağa Adamlar, takdirle karşılanıyor.

Kurbağa adamlar gittikleri olayların yanı sıra boş kaldıkları süre içerisinde de çevik ve fit kalmak için de sık sık antrenmanlar yapıyor.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kurbağa Adamlardan Polis Memuru Beytullah Şan, “Su Altı Grup Amirliğimiz Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğümüzde 2013 yılında kurulmuş ve 2013 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Merkezi Adıyaman olmak üzere Gaziantep, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 5 ilde faaliyet göstermektedir. Su Altı Grup Amirliğimiz toplam 5 ilde meydana gelen boğulma vakaları, kayıp şahıslar, karada işlenip suya atılan suç aletlerinin aranıp çıkarılması görevlerini ifa etmekteyiz. Su Altı Grup Amirliğinde 65 boğulma, 3 araç çıkartma, 5 canlı kurtarma, 45 devlet büyüğü görevleri olmak üzere 2013 yılından bu yana toplam da bu kadar görev ifa etmiştir. Özellikle yüzme bilmeyen vatandaşlarımızın dibini görmedikleri, derinliklerini bilmedikleri bel kısmını geçebilecek sulara girmesinler. Yüzme bilen vatandaşlarımızda kendilerine aşı güvenip fazla açılmasınlar. Mesai gözetmeksizin 24 saat görevde hazır bir şekilde bekliyoruz. Bize ihbar yetiştiği andan itibaren hemen kısa sürede hazırlıklarımızı yapıp görev yerine giderek görevimizi yapıyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Kurbağa Adamlardan Polis Memuru İbrahim Yüksek ise "Bizler Adıyaman su altı ekibi olarak başta suda boğulmalar olmak üzere suça atılan her türlü suç aletini ve güvenlik önlemlerini almakta görevliyiz. Bu görevlerimizi 7/24 esaslı yapmaktayız. İhbar geldiği anda gece ya da gündüz fark etmiyor olay yerine intikal ederek görevimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kurbağa Adamlardan Polis Memuru Mehmet Ergene, “Her türlü sularda dalış eğitimini aldık. Elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fit ve çevik olmak amacıyla olaylar dışında antrenmanlar yaptıklarını vurgulayan Kurbağa Adamlardan Polis Memuru Mehmet Uçgun, “Su aleti arama çalışması eğitim dalışında su yapısının bulanık olduğu derinliğin 20 metre olduğu görüşün olmadığı görülmüştür. Yaptığımız metal arama dedektörü aracılığıyla yaptığımız dalışta 20 metre derinlikte suç aletine ulaştık, netice aldık, başarılı bir eğitim dalışı oldu” diye konuştu.