(Özel) Öldürülen anne ve çocuğunun yakınları idam istedi

Adıyaman'da öldürülen anne ve çocuğunun yakınları, daha önce de 3 kişiyi öldüren zanlı için idam istedi. Jandarmayla çatışan ve vurularak etkisiz hale getirilen zanlının kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adıyaman merkeze bağlı Güzeyurt köyünde 76 yaşındaki Bekir Avcı'nın silahla vurarak öldürdüğü dini nikahlı eşi Emine Orki ve oğlu Enes Avcı'nın yakınları, Bekir Avcı'nın daha önce de ilk eşi ve çocuğu ile teyzesinin oğlunu öldürdüğünü söyleyerek idam edilmesini istedi. Cenazeler için hastane morguna gelen aile yakınları, Bekir Avcı'nın öldürdüğü eşi Emine Orki'ye daha önceden defalarca şiddet uyguladığını, birçok kez evden uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. Aile yakınları, “Bu kişiler idam edilmeli. Bu kişi dün 2 kişiyi ondan önce de yine çok kişiyi öldürmüş. Bu kişiler için af çıkartılır mı hiç. Biz bunun idamla yargılanmasını istiyoruz. Bunun yaptığının terörden bir farkı yok” diye konuştu.

Tekrar olay yerine gelince yakayı ele verdi

Öte yandan, karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra kayıplara karışan Bekir Avcı, tekrar olay mahalline gelince yakayı ele verdi. Şahsın yakalanması için ve diğer yakınlarına zarar verme ihtimali nedeniyle köyde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, olay yerinde devriye nöbetine başladı. Ekipler, sabaha karşı elinde tabanca ile bir kişinin cinayetin işlendiği eve doğru ilerlediğini gördü. Jandarmaların dur ihtarı üzerine kaçmaya çalışan Bekir Avcı elindeki tabancayla ateş açtı.

Vurularak yakalandı

Eşi ile çocuğunu öldürdükten sonra jandarma ile çatışmaya giren Bekir Avcı, vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerindeki silah ve şarjörü ele geçirilen Avcı'nın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Diğer yakınlarını da öldürmeyi planladığı iddiası

Bekir Avcı'nın olay öncesinde aynı köyde kalan diğer yakınlarını da tehdit ettiği ileri sürülürken, köye ise bu yakınlarını öldürmek için geldiği iddia edildi.