(Özel) Şehit çocuklarına her şey bedava

Adıyaman'da bir market işletmecisi, şehit çocuklarının yaptığı alışverişlerden para almayarak onlara destek oluyor.

Adıyaman il merkezinde market işleten Mustafa Kemal Bozkurt, şehit çocuklarının yaptığı alışverişlerden para almıyor. Market dükkanının önüne “Şehit çocukları bu marketten ücretsiz alışveriş yapabilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir” yazılı pankart asan Bozkurt'un bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Pankartı gören vatandaşlar market sahibi Bozkurt'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, bazı vatandaşlar ise pankartı fotoğraflıyor.

Pankartın fotoğrafını sosyal medyada görerek markete gelip hem alışveriş yapan hem de market sahibi Bozkurt'u tebrik eden vatandaşlardan Abdullah Aslan, "Çok güzel bir düşünce kimin aklına gelmişse tebrik etmek gerek. Böyle insanları bulmak kolay değil bu zamanlarda. Yapan kardeşimizi de gördüm, tebrik ettim. Allah daha iyi satışlar nasip etsin. Yani Allah emeği geçenlerden razı olsun” dedi.

Vatandaşlardan Kürşat Bal ise "Pankartı gördüm çok beğendim, yapan ve yaptıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Böyle zamanda böyle şeyleri kimse yapmıyor, zamanımızı biliyorsunuz. Sosyal medyadan görüp geldim, pankart çok güzel. Güzel bir düşünce, yapanlara teşekkür ediyorum, her daim bu markete geleceğiz. Güzel bir duygu gerçekten ben de duygulandım. İnşallah herkes bu tür şeyler yapar. Herkesten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha önceden tanıştığı kişilerin askerde şehit olmasından dolayı böyle bir karar aldığını belirterek markette bulunan her şeyin şehit çocuklarına ücretsiz olduğunu vurgulayan Mustafa Kemal Bozkurt, bütün şehit çocuklarını alışveriş yapmaları için markete beklediklerini söyledi. Bozkurt, "Bu pankartı açmamın sebebi bir nevi şehit ailelerine destek amacıyla. Bu dükkandaki malımın her şeyi iğneden, ipliğe her şey şehit ailelerine ücretsiz olarak sunmaktayız. Bu pankartı asarken şehitlerimizi düşündüm. Bu pankartı görünce herkes teşekkür ediyor, tebrik ediyor beni. Birçok tebrik edenler oldu beni. Sosyal medyadan yazanlar oldu. Bizim temennimiz belli şehit ailelerine sahip çıkmak, onlara desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Her zaman gelip buradan alışveriş yapabilirler. Her hangi bir ücret kesinlikle katiyen istemiyoruz. Dükkan onlarındır, şehit ailelerinindir. Gelip buradan alışveriş yapabilirler. Amacımız burada şehit ailelerine hizmet vermek onlara destek olmak onlara kesintisiz hizmet vermek” diye konuştu.