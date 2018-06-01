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01 Haziran 2018 11:28

Özşahin’den 3600 ek gösterge talebi

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, 3600 ek gösterge talebiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Özşahin’den 3600 ek gösterge talebi

01 Haziran 2018 11:28


Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, Büro Memur-Sen ve Memur-Sen olarak bayram ikramiyeleri, vergi dilimleri, ek ödemelerden emekli keseneği kesilmesi ve ek göstergeler konusunda taleplerinin olduğunu dile getirdi.


Kadir Özşahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Seçim Beyannamesinde polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idari personellerinin ek gösterge haklarına kavuşmasını olumlu bulmakla beraber açıklamanın kapsadığı kamu görevlilerini göz önünde bulundurarak tüm kamu çalışanlarını kapsamadığı için eksik olduğunu vurguladı.


Özşahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını değerli bulmak ile birlikte tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yapılan çalışma kamu çalışanlarının sayısına bakılarak değil mağduriyetlerin giderilmesine dönük olmalıdır. Bundan dolayı ek gösterge hakkından tüm kamu çalışanlarının faydalanması için kapsamlı bir çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılması konusunu öteden beri dile getirdiğimiz taleplerimiz arasında yer almaktadır. Şayet şimdilik kaldırılmayacaksa YHS’nin de bu ek gösterge çalışmaları kapsamında değerlendirilmesini bekliyoruz. Bu haklarımızın kazanıma dönüşmesi açısından başlattığımız imza kampanyasında kamu çalışanlarından 715 imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmak üzere genel merkezimize dün gönderdik. Ek gösterge ile ilgili talebemizin makul ve mantıklı bir talep olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın bu sorunu çözeceğine olan inancımız tamdır. İmza kampanyamıza destek veren tüm kamu çalışanlarına Adıyaman Büro Memur-Sen şube yönetim kurulu adına yürekten şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.




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