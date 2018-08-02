Panorama ve Arkeoloji Müzesinin ihale tarihi belli oldu

Ön yeterlilik ihalesi yapılarak sonuçlanan Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesinin 28 Ağustos 2018 tarihinde inşaat ihalesinin yapılacağını kaydeden Milletvekili Ahmet Aydın, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkması için bu müzenin önemine işaret etti.

Ahmet Aydın, “Halihazırda bünyesinde, 30 binin üzerinde arkeolojik eseri barındıran Adıyaman Müzesinde, fiziksel şartların yetersizliğinden bin 500 civarında eser ancak sergilenebilmektedir. Depolarda bulunan bu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkması kültür ve turizm alanında var olan potansiyelimize işlerlik kazandırması açısından büyük önem arz etmektedir. Adıyaman Panorama ve Arkeolojik Müzesi kompleksinde, 6 bin 100 metrekare oturma alanına sahip, 500 kişilik + 100 kişilik + 100 kişilik olmak üzere toplam 700 kişilik konferans ve seminer salonları, kent, arkeoloji, etnoğrafya ve panorama müzeleri yer almaktadır. Ayrıca müze kompleksinde toplam 13 bin 500 metrekareyi bulan kapalı alanlar ve 3 bin 336 metrekarelik otopark ile birlikte kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun alanı, arkeoloji oyun alanı, canlandırma alanı, sürekli sergileme alanları, halka açık dinlenme ve yeme-içme alanları, toplantı, eğitim ve etkinlik alanları, entegre yürüme yolları, seyir platformlarını barındıran açık ve yarı-açık alanlar projelendirilmiştir” dedi.

Aydın açıklamasının devamında, “Yine müze kompleksinde bölge turizmi için çok önemli olan yaklaşık 3 bin 500 metrekare alana sahip Panorama Müzesi bölümünde Nemrut Dağı Tümülüsü Canlandırması ve eserleri yer alacaktır. 26 bin 13 metrekare arsa üzerine yapılacak yeni müze 2018 Bakanlığımız Yatırım programında yer almakta olup gerekli ödenek aktarılmıştır. Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi işi yapımı, teşhir-tanzimi ve çevre düzenlemesi 6 Temmuz 2018 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılarak sonuçlanmıştı. Şimdi de, müzenin yapımı için 28 Ağustos 2018 tarihinde inşaat ihalesi yapılacaktır. Müştemilatı ile birlikte 70 milyona mal olması beklenen bu büyük proje ile turizmimizin sergilenmesi ve tanıtımı noktasında ciddi bir katkı sağlanacaktır.

Ayrıca Tuz Hanı projemiz de ihale edilmiş olup Adıyaman merkezde turistin sosyal ihtiyaçları da böylece karşılanmış olacaktır.

Yine, 10 Milyon Avroluk AB (İPA) projemiz için de sözleşme imzalanmış olup bu kapsamda, 9 tarihi ören yerinin restorasyonu ve çevre düzenlemesi ile turizmimiz büyük bir çıkış yakalayacaktır.

Hem bölgemiz, hem ülkemiz hem de Adıyamanımız için bugün ve gelecekte çok büyük artı değerler sağlayacak olan, ekonomik ve sosyal manada Adıyaman’ın çehresini değiştirerek turizm de çok daha önemli noktalara getirecek olan bu yatırımların ve yeni yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız, milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Adıyamanlı hemşerilerime bu güzel yatırımın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.