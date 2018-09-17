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Park halindeki araç yakıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde park halinde bulunan otomobil, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklanarak, yakıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halinde bulunan otomobil, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklanarak, yakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Hasan Tütün Mahallesinde ikamet eden Mehmet Kayaardı'na ait otomobil, evinin önünde park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklanarak yakıldı. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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