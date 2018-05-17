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17 Mayıs 2018 13:39

Park halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da, park halindeki otomobil bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı.

Park halindeki otomobil alev aldı

17 Mayıs 2018 13:39


Edinilen bilgiye göre, Mara Mahallesi 1310 sokak içerisinde park halinde olan Hakan Erol’a, ait 02 KF 541 plakalı otomobilin ön kısmı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alevlerin kısa sürede yükselmesiyle durumu fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere de müdahale etti. Mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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