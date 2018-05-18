Park Hospital Hastanesi Eczacılık Haftasını kutladı

Özel Park Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Dal, Hastane Başhekimi Sadık Eryılmaz,Hastane Müdürü Ozan Güngör, Başhekim Yardımcılarından Ali Tutuş ve Ulaş Öztürk, hastane içerisinde bulunan eczane görevlisi Başak Tanrıverdi’nin Eczacılık Haftasını kutladı. Başhekim Yardımcısı Ali Tutuş, “Hastane eczacımız Başak Tanrıverdi’nin Eczacılık Haftasını kutlayarak kendisini tebrik edip başarılar diledik. Bu vesileyle bütün eczacıların Eczacılık Haftasını kutluyoruz. Sağlık alanının önemli bir kısmını oluşturan eczacı grubumuza başarılar diliyoruz” diye konuştu.