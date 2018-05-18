Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:53

Park Hospital Hastanesi Eczacılık Haftasını kutladı

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi yönetimi Eczacılık Haftasını kutladı.

Park Hospital Hastanesi Eczacılık Haftasını kutladı

18 Mayıs 2018 13:53


Özel Park Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Dal, Hastane Başhekimi Sadık Eryılmaz,Hastane Müdürü Ozan Güngör, Başhekim Yardımcılarından Ali Tutuş ve Ulaş Öztürk, hastane içerisinde bulunan eczane görevlisi Başak Tanrıverdi’nin Eczacılık Haftasını kutladı. Başhekim Yardımcısı Ali Tutuş, “Hastane eczacımız Başak Tanrıverdi’nin Eczacılık Haftasını kutlayarak kendisini tebrik edip başarılar diledik. Bu vesileyle bütün eczacıların Eczacılık Haftasını kutluyoruz. Sağlık alanının önemli bir kısmını oluşturan eczacı grubumuza başarılar diliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç