Park Hospital Hastanesinden öğrencilere seminer

Park Hospital Genel Müdür Yardımcısı Op. Dr Ulaş Öztürk’ün Koordinatörlüğünde, özel bir kolejde öğrencilerle bir araya gelen Özel Park Hospital Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Memet Adak, ‘Ağız Sağlığı ve Diş Bakımı’, Psikolog Necmettin Gürsoy, ‘Çocuk Çağında Teknoloji Bağımlılığı’ Diyetisyen Kudret Güneş, ‘Sağlıklı ve Dengeli Beslenme’ gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Çocukların ağız ve diş sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Diş Doktoru Memet Adak, özellikle diş fırçalama tekniklerinden bahsederek, ağız sağlığının önemini anlattı.

Teknolojinin önemi ve kullanımı ile ilgili bilgi veren Psikolog Necmettin Gürsoy, çocukları bilgisayar kullanımı, oyun oynarlarken bilinçli bir şekilde kullanmalarını ve önce derslerini yapmalarını daha sonra kontrollü bir şekilde teknoloji ile uğraşmaları gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Kudret Güneş ise, çocukları özellikle asitli içeceklerden uzak durmaları, sabah kahvaltısına dikkat etmelerini ve okulda sağlıklı yiyecekler yiyerek vücut sağlığına dikkat etmeleri ve sebzeleri yıkayarak yemeleri istedi.

Öğrencilerin günlük yaşamında doğru bildikleri yanlışların farkına varmaları için seminerleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Park Hospital Hastanesi Genel Müdür yardımcısı OP. Dr. Ulaş Öztürk, okul yöneticilerine teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.