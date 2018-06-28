Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 15:49

Parklarda bakım çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Parklarda bakım çalışması yapılıyor

28 Haziran 2018 15:49


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki mevcut parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden gerçekleştiriliyor. Daha önce birçok parkta gerçekleştirilen çalışmaları, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi, Karapınar, Cumhuriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan parklarda da sürdürdüklerini söyleyen belediye görevlileri, bu mahallelerde bulunan parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldığını belirtti.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise belediye görevlilerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç