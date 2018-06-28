Parklarda bakım çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki mevcut parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden gerçekleştiriliyor. Daha önce birçok parkta gerçekleştirilen çalışmaları, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi, Karapınar, Cumhuriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan parklarda da sürdürdüklerini söyleyen belediye görevlileri, bu mahallelerde bulunan parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldığını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise belediye görevlilerine teşekkür etti.