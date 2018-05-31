Parkta şüpheli valiz paniği

Bomba uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan Parkı içerisindeki bir bakın üstünde valiz olduğunu fark ederek durumdan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda konu bomba imha ekiplerini iletildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel kıyafetler sonrası şüpheli valize fünye yerleştirdi. Valiz kontrollü bir şekilde patlatılırken, valiz içerisinden her hangi bir şey çıkmadı. İçerisi boş olan valiz daha sonra polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.