Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 14:24

Parkta şüpheli valiz paniği

Adıyaman’da bir park içerisinde paniğe neden olan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Parkta şüpheli valiz paniği

31 Mayıs 2018 14:24

Bomba uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan Parkı içerisindeki bir bakın üstünde valiz olduğunu fark ederek durumdan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda konu bomba imha ekiplerini iletildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel kıyafetler sonrası şüpheli valize fünye yerleştirdi. Valiz kontrollü bir şekilde patlatılırken, valiz içerisinden her hangi bir şey çıkmadı. İçerisi boş olan valiz daha sonra polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç