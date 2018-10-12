Pencereden dışarıya rastgele ateş eden şahsın iş yerine operasyon düzenlendi

Adıyaman'da alacak verecek meselesi nedeniyle kardeşleri ile kavga eden bir şahıs iş yerinin penceresinden dışarıya rastgele ateş açınca iş yerine polis operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde Adıyaman Valiliğinin yan tarafında iş yeri bulunan H.K., kardeşleri ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga etmesi sonrası eline aldığı pompalı av tüfeği ile iş yerinin penceresinden dışarıya rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan şahsın iş yeri kapısını açarak teslim olması için defalarca uyarılarda bulundu. Şahsın polis ekiplerine bir türlü cevap vermemesi üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kapıyı kırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kapıyı kırarak içeriye gireceğini fark eden H.K. kapıyı kendisi açarak silahıyla beraber teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs ekip otosuna bindirilmek üzereyken, kardeşleri olduğu iddia edilen birkaç kişi şahsa saldırmak ve linç etmek istedi. Polis ekiplerinin şahısları olay yerinden uzaklaştırması ile H.K. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.