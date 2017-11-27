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27 Kasım 2017 17:24

Petrol Caddesinde istinat duvarı ve asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesine ihtiyaç duyulan noktalara istinat duvarı örülerek asfalt çalışması yapıldı.

Petrol Caddesinde istinat duvarı ve asfalt çalışması

27 Kasım 2017 17:24


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, istinat duvarı örme işinin kısa süre içerisinde tamamlanarak cadde boyu kaldırım döşeme çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Yolun bazı bölümlerinde kot farkı var. Bu farkın sorun teşkil etmemesi için istinat duvarı örüyoruz. Bu çalışmamızdan hemen sonra cadde boyu kaldırım döşeme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca yine yeni yapılan AVM yolunu da asfaltlamaya başladık” ifadelerini kullandı.


Cadde sakinleri de yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.




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