İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Petrol Caddesinde kaldırım çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından asfaltı tamamlanan Petrol Caddesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması başladı.


Yolun daha sağlıklı bir şekilde vatandaşa hizmet vereceğini söyleyen belediye görevlileri, çalışmaların kısa süre içerisinde biteceğini müjdeledi.


Caddeyi kullanan vatandaşlar ise yapılan son çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Adıyaman Belediyesinin birçok noktada yaptığı çalışmaların oldukça güzel olduğunu söyleyerek, “Şehrin birçok noktasında yapılan yol yapım, genişletme ve düzenleme çalışmaları oldukça güzel. Özellikle son yıllarda trafik yoğunluğu ciddi şekilde artan noktalardan bir tanesi olan Petrol Caddesinde yapılan çalışmalar çok yerinde. Genişletilmeye ve düzenlenmeye ihtiyaç duyulan bu yolda yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.