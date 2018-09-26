Petrol Caddesinde kaldırım çalışması başladı

Yolun daha sağlıklı bir şekilde vatandaşa hizmet vereceğini söyleyen belediye görevlileri, çalışmaların kısa süre içerisinde biteceğini müjdeledi.

Caddeyi kullanan vatandaşlar ise yapılan son çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Adıyaman Belediyesinin birçok noktada yaptığı çalışmaların oldukça güzel olduğunu söyleyerek, “Şehrin birçok noktasında yapılan yol yapım, genişletme ve düzenleme çalışmaları oldukça güzel. Özellikle son yıllarda trafik yoğunluğu ciddi şekilde artan noktalardan bir tanesi olan Petrol Caddesinde yapılan çalışmalar çok yerinde. Genişletilmeye ve düzenlenmeye ihtiyaç duyulan bu yolda yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.