Petrol-İş Adıyaman Şubesi Ankara’da ki basın açıklamasına katılacak

Petrol-İş Adıyaman Şubesi 26 Aralık tarihinde Ankara’da yapılacak olan eyleme katılacak.

Petrol-İş Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde 26 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de kitlesel bir basın açıklaması yapacağını ve kendilerinin de katılacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, “Petrolümüze ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Türkiye Petrolleri’nin küçültülmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisi olan Türkiye Petrolleri’nde ‘yeniden yapılanma’ gerekçesiyle sinsi bir plan işletilmektedir. Kurulduğu 1954 yılından bu yana kamu yararı doğrultusunda ve ülke ekonomisi için son derece stratejik bir faaliyet yürüten Türkiye Petrolleri, bu plan çerçevesinde parçalanıp bölünerek zayıflatılmak istenmektedir.

Türkiye Petrolleri’nde, şimdi ‘Bütünsel Dönüşüm Programı’ adı altında büyük bir tasfiye operasyonu yürütülmektedir. Kurulduğu tarihten bu yana Türkiye Petrolleri bünyesinde gerçekleştirilen bazı faaliyetler proje bazlı gördürülmek üzere kurum dışına çıkarılmak istenmektedir” dedi.

Petrol-İş Sendikası, kurum yönetimine ve Bakanlık yetkililerine bu uygulamanın sakıncalarını ilettiğini kaydeden Ali Tırpan, “Petrol-İş Sendikası, uyarılarımızı tekrarlamak ve haklı mücadelemizde sesimizi duyurmak üzere merkez yönetim kurulu, şube yöneticilerimiz, Türkiye Petrolleri’nin Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ile Ankara Genel Müdürlük’te çalışan üyelerimiz ve temsilcilerimizin katılımıyla Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 26 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de kitlesel bir basın açıklaması yapacaktır” ifadelerini kullandı.