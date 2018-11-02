Petrol-İş Sendikasından ‘kıdem tazminatı' açıklaması

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, ülkemizde işçi sınıfının en temel haklarından birisisinin kıdem tazminatı olduğunu söyledi.

Tırpan, kıdem tazminatı, yoğun sömürü altında çalışan ve yıllardır çeşitli hak gasplarına uğrayan işçilerin en büyük güvencelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Tırpan açıklamasında, “Buna karşılık, sermaye kesimi 60 yılı aşkın bir süredir işçilerin bu hakkını elinden almak için çabalamaktadır. Sermayenin talepleri doğrultusunda hükümetler, kıdem tazminatı konusunu belli aralıklarla gündeme getirmektedirler. Ekonomide kriz koşulları yaşanırken geçtiğimiz günlerde, iktidar tarafından kıdem tazminatı bir kez daha gündeme getirilmiştir.

27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda İstihdam ve Çalışma Hayatı bölümünde yer verilen politika ve tedbirlerden birisi yine kıdem tazminatı ile ilgilidir. Buna göre, tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacağı belirtilmektedir.

Programda söz konusu reformun 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Görüldüğü üzere krizin faturası, emeğin hakları tırpanlanarak işçiye çıkarılmak istenmektedir. İşçi sınıfının temel hakkı olan kıdem tazminatında, bireysel hesaba dayalı bir sisteme geçilmesiyle kurulacak fon ile kriz içindeki ekonominin finansmanında yeni bir araç oluşturulacak ve sermayeye yeni kaynak oluşturulacaktır.

Kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak düzenlemede ‘sosyal tarafların mutabakatı' şartı koyulması gelecek tepkileri azaltmak için ifade edilmektedir ve herhangi bir karşılığı yoktur. Zira, hükümet ve sermaye kesimi çok iyi bilmektedir ki, sendikaların ve işçilerin kıdem tazminatında fon sistemine ve haklarında herhangi bir geriye gidişe rızası yoktur. Kıdem tazminatı hakkı, işçi sınıfının kırmızı çizgisidir. Bu hakkımızın, kriz koşullarında fedakarlık söylemleriyle elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Krizin bedeli emekçilere ödetilemez. Petrol-İş Sendikası, kriz fırsatçılığına izin vermeyecek, kıdem tazminatı hakkını sonuna kadar savunacaktır. Kıdem tazminatı reformu derhal gündemden düşürülmeli, kriz döneminde emeğin hakları üzerinden yapılan hesaplara son verilmelidir” diye konuştu.