Petrol-İş Sendikasından Türkiye Petrolleri açıklaması

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, Türkiye Petrolleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Petrollerinin ülkemizin en stratejik kuruluşu olduğunu belirterek, kuruluşun küçültülmesi için düğmeye basıldığını söyledi.

Ali Tırpan açıklamasında, “Türkiye Petrollerinin kurulduğu günden bugüne kendi bünyesinde yürüttüğü, saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’e (Turkish Petroleum International Company) devredilme süreci resmen başlatılmıştır. Kuyu tamamlama, sondaj, workover ve jeofizik operasyonlar gibi birçok saha hizmeti, taşeron şirket TPIC’e devredilmektedir. İlgili karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından imzalanmış ve Bakanlar Kurulu’na intikal etmiştir. Türkiye Petrollerinin küçültülmesi anlamına gelen bu devir, adlı adınca bir tasfiye ve taşeronlaştırma operasyonudur. Türkiye Petrolleri, sadece arama ve üretime dayalı, yapısı zayıflamış ve istihdamı azalmış bir şirket haline getirilmek isteniliyor. Adıyaman, Batman, Trakya Bölge Müdürlükleri ve Ankara Genel Müdürlükte çok sayıda işçiyi etkileyecek olan bu devir, istihdamın güvencesizleşmesine ve azalmasına yol açarken, bölgelerin ekonomik ve sosyal yapısına da büyük bir darbe vuracaktır” dedi.

Tırpan açıklamasının devamında, “Bu hizmetlerin ve bu işlerde çalışacak istihdamın sürekliliği ortadan kalkacak ve bir özel şirket statüsündeki TPIC’in tercihine bırakılacaktır. Ayrıca Türkiye Petrollerinde engelli kadrosu dahil SGK emekliliği gelmiş 50 yaşın üstündeki işçilerin iş akitlerinin feshedileceği belirtilmektedir. Türkiye Petrolleri yönetimi, söz konusu devir ve uygulamaları 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamayı öngördüklerini ifade etmektedir. Türkiye Petrollerinin Varlık Fonu’na geçmesinden sonra, bu tür karar ve uygulamaların hızlandırılmasını manidar buluyoruz. Türkiye Petrolleri işçisi ve Petrol-İş’in, bu tasfiye ve taşeronlaştırma operasyonuna onay vermesi asla beklenemez. Bu devirden derhal vazgeçilmelidir. Türkiye Petrollerinin zayıflatılmasına ve özelleştirme uygulamalarına asla izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. Bu yanlıştan dönülene kadar mücadelemiz tüm kararlılığıyla sürecektir” diye konuştu.