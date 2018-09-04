Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 13:28

Petrol Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Mahallesi Dumlupınar Caddesinde asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Petrol Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

04 Eylül 2018 13:28


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları Petrol Mahallesi Dumlupınar Caddesinde de devam ediyor.


Petrol Mahallesinde gerçekleştirilen yol açma, düzenleme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarının akabinde asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak olduğunu belirtti.


Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    32°C
  • Cuma
    Sıcak
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç