Petrol Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları Petrol Mahallesi Dumlupınar Caddesinde de devam ediyor.

Petrol Mahallesinde gerçekleştirilen yol açma, düzenleme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarının akabinde asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.