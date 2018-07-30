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30 Temmuz 2018 16:13

Petshop işletmecilerine eğitim verildi

Adıyaman Belediyesi, il genelinde petshop işletmeciliği yapan esnaflara yönelik eğitim düzenledi.

Petshop işletmecilerine eğitim verildi

30 Temmuz 2018 16:13


Adıyaman Belediyesi tarafından, son yıllarda yaygınlaşan hayvan satışını yapan esnaflara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 8 saatlik eğitim programına katılan 110 petshop işletmecisine, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Hekimi Yusuf Işık, Adıyaman Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mahmut Doğan, Adıyaman Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Yusuf Polat, Adıyaman Belediyesi Avukatlarından Mustafa Güzel tarafından eğitim verildi.


Verilen eğitimlerin sonucudan eğitim katılan işletme sahiplerine sertifikaları verildi.




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