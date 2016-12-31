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31 Aralık 2016 12:51

Peygamber Sevdalıları Siyer-i Nebi Yarışması düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Siyer-i Nebi Yarışması düzenleyecek

31 Aralık 2016 12:51

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması düzenlenecek.
Her yıl Siyer-i Nebi yarışması düzenlenen Peygamber Sevdalıları Platformu bu yıl sınavı 29 Ocak tarihinde gerçekleştirecek. 14 Ocak tarihine kadar başvuruları alan platform yetkilileri, 29 Ocak’ta yapacakları sınav sonrasında derece yapanlara birçok ödül verecek.
Adıyaman Demokrasi Platformuna stant kuran ve başvuruları alan Peygamber Sevdalıları Platformunun Adıyaman Koordinatörü Bilal Demir konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bilal Demir, “Peygamber Sevdalıları Platformu olarak her yıl Kutlu Doğum ve Siyer-i Nebi Sınavı düzenliyoruz. Her yıl 3 kategorilerde yapılıyordu, bu yıl 4 kategoride yapıyoruz. İlköğretim 4. sınıf, ortaöğretim, lise ve yetişkinler kategorilerinde sınav olacak. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için bin bir çeşit ödülümüz var. Lisedeki öğrencilerimiz içinde 4 kişi velisiyle birlikte Umre ödülümüz var. Ayrıca yetişkinler için 20 tane Umre ödülümüz var. Her yaş grubunun Peygamber Efendimizin hayatını anlamalarını istiyoruz. Bu sene “O’nu oku, O’nu yaşa” temamızdır. Okuduğumuz kadar anlamamız ve yaşamamız lazım. Bundan sonrada Kutlu Doğum etkinlikleriyle bunu süslüyoruz.
Adıyaman’da Demokrasi Parkı’nda stant açtık. 14 Ocak son başvuru tarihimiz, 29 Ocakta inşallah sınavımız olacak. Adıyaman il ve ilçelerinden bu sınava katılmak isteyenler bize başvurabilirler. Katılım her yıl artıyor. Adıyaman ve ilçelerinden şuana kadar 5 beni yakın kayıt var. Halkımızın bu duyarlılığı var. Yoğun bir talep var” dedi.



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