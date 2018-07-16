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16 Temmuz 2018 16:39

Piknikçiler yükselen çay suyunda mahsur kaldı

Kahta Çayı kenarında piknik yapan aile, çay suyunun aninden yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Piknikçiler yükselen çay suyunda mahsur kaldı

16 Temmuz 2018 16:39

Mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri halatlarla kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde faaliyet gösteren bir HES barajının baraj kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı’nda su seviyesi aniden yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle Kahta Çayı kenarında piknik yapan bir aile suda mahsur kaldı. Aralarında çocukların ve bir bebeğin de bulunduğu aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri mahsur kalan aileyi kurtarmak için çayda halat gerdirdi. Halatın gerdirilmesiyle aile itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.




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