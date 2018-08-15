Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen EYP patlatıldı, 2 asker yaralandı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensupları burada bulunan şantiye çalışanlarını bir yerde toplayarak ellerinden cep telefonlarını aldı. Daha sonra silahlarla araçlara ateş eden terör örgütü mensupları ardından şantiye alanında bulunan 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı benzin dökerek yaktı. Araçlar alev alev yanarken, olayla ilgili jandarma ekiplerine ihbar geldi.

Yola döşenen EYP patlatıldı

Yaşanan olay ile ilgili ihbar alan jandarma ekipleri zırhlı araçla olay yerine giderken, terör örgütü mensupları daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi esnasında patlattı. Kömür Beldesi ile Kaşköy arasındaki virajda gerçekleştirilen terör saldırısında Kobra isimli zırhlı araç patlamanın şiddetiyle yan yattı. Araçta bulunan askeri personelden, 1 uzman çavuş ile 1 astsubay hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan uzman çavuşun patlamanın şiddetiyle fenalaştığı, astsubayın ise ayağından hafif yaralı olduğu öğrenilirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 13 araç küle döndü.

Yaşanan terör olayının ardından jandarma ve polis özel harekat tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlara havadan insansız hava araçları da destek verirken, teröristlerin kaçış istikametinin belirlendiği ve güvenlik güçlerinin teröristleri ele geçirmek için operasyonun sürdüğü öğrenildi.