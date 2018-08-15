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15 Ağustos 2018 15:33

PKK’lıların yaktığı araçlar gündüz böyle görüntülendi

Adıyaman’da mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi 13 aracı yakan PKK terör örgütünün verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

PKK’lıların yaktığı araçlar gündüz böyle görüntülendi

15 Ağustos 2018 15:33


Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan mermer ocağını basan PKK’lılar, şantiye alanında bulunan 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı benzin dökerek yaktı. İhbar üzerine mermer ocağına giden askerlerin zırhlı araçla geçişi esnasında daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı. Kobra isimli zırhlı araç patlamanın şiddetiyle yan yatarken 2 asker hafif şekilde yaralandı.


Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 13 araç küle döndü. Mermer ocağındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede güvenlik güçlerinin nöbeti sürüyor.


Diğer taraftan yola döşenen EYP’nin patlatılmasıyla oluşan çukur ekipler tarafından doldurularak yolda bakım ve onarım çalışması yapıldı.


Yaşanan terör olayının ardından güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.




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