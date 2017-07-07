Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Naci Karakuş idaresindeki 02 SA 105 plakalı sivil polis aracı ile Selahattin Özalp idaresindeki 34 NK 8113 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Vali Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada sivil polis araç sürücüsü Naci Karakuş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda ise kazaya karışan araçlar yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.