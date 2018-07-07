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07 Temmuz 2018 16:19

Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde adam öldürme suçundan, uyuşturucu, trafiği tehlikeye sokma suçundan ve yoklama kaçağı suçlarından aranan toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

07 Temmuz 2018 16:19


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde U.Ö., isimli şahsı bıçaklayarak yaralayan ve daha sonra her yerde aranan M.G., isimli şahıs, kasten adam öldürme suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen M.K isimli şahıs, yoklama kaçağı olarak aranan O.B., H.A., Ö.F.E., G.K., ve R.A., isimli şahıslar, bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan M.V.V ,M.D ve C.U., isimli şahıs, üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan F.K., M.B., isimli 2 şahıs ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan S.K., ve adam yaralama suçundan aranan M.Y., isimli şahıs olmak üzere toplam14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şahıslardan kasten adam öldürme suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen M.K., isimli şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 13 şahsın polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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