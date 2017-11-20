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20 Kasım 2017 18:25

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 günde 43 uyuşturucu olayına müdahale edildi.

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

20 Kasım 2017 18:25


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 Kasım ile 15 Kasım 2017 tarihleri arasında 43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş bu olaylar kapsamında 61 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslar arasında 5 şahıs ise aynı zamanda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmalarda 20 kilo 566 gram esrar maddesi, 12 kilo 2 gram eroin maddesi, bin 720 adet ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.


Polis ekiplerince yapılan çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği öğrenildi.




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