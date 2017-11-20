Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 Kasım ile 15 Kasım 2017 tarihleri arasında 43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş bu olaylar kapsamında 61 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslar arasında 5 şahıs ise aynı zamanda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmalarda 20 kilo 566 gram esrar maddesi, 12 kilo 2 gram eroin maddesi, bin 720 adet ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği öğrenildi.